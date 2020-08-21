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21 августа 12:53
автор: Владислав Корегин

Отец форварда «Спартака» Ларссона вошел в тренерский штаб Кумана в «Барселоне»

48-летний швед выступал за испанскую команду с 2004-го по 2006 год.

Бывший нападающий «Барселоны» Хенрик Ларссон стал одним из помощников нового главного тренера «сине-гранатовых» Рональда Кумана, сообщает пресс-служба каталонцев.

Отмечается, что контракт с 48-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2022 года. Помимо Ларссона, помогать Куману в «Барселоне» будет бывший тренер «Хоффенхайма» Альфред Шредер – с ним также было подписано двухлетнее соглашение.

Напомним, что 19 августа каталонский клуб официально презентовал Кумана в качестве тренера основной команды.

источник: ФК «Барселона»
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