Отец форварда «Спартака» Ларссона вошел в тренерский штаб Кумана в «Барселоне»

Бывший нападающий «Барселоны» Хенрик Ларссон стал одним из помощников нового главного тренера «сине-гранатовых» Рональда Кумана, сообщает пресс-служба каталонцев.
Отмечается, что контракт с 48-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2022 года. Помимо Ларссона, помогать Куману в «Барселоне» будет бывший тренер «Хоффенхайма» Альфред Шредер – с ним также было подписано двухлетнее соглашение.
Напомним, что 19 августа каталонский клуб официально презентовал Кумана в качестве тренера основной команды.
Schreuder y Larsson se incorporan al staff técnico de Koeman 💪🔵🔴— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 21, 2020