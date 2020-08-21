«Спартак» - «Барселоне»: Догадываемся, кто будет вашей трансферной целью

«Догадываемся, кто будет вашей трансферной целью, но этот парень нужен нам самим. Готовьте 100 миллионов или даже не пишите», - говорится в сообщении пресс-службы клуба в твиттере.

Ранее стало известно, что бывший нападающий «Барселоны» Хенрик Ларссон, отец нападающего «Спартака» Джордана Ларссона, стал одним из помощников нового главного тренера «сине-гранатовых» Рональда Кумана, сообщает пресс-служба каталонцев.