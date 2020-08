Гнабри признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Напомним, что в минувшую среду мюнхенская команда обыграла французский «Лион» со счетом 3:0, а Гнабри отметился в этой встрече дублем.

Добавим, что в финале Лиги чемпионов «Бавария» 23 числа сыграет против «ПСЖ», которыйво втором полуфинале европейского турнира обыграл «РБ Лейпциг» (3:0).

Gnabry takes 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗪𝗲𝗲𝗸 after his match-winning double in the semis! 🥇👏#UCLPOTW | @FTBSantander | #UCL pic.twitter.com/JrqC4ujRQS