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21 августа 16:52

Милик может заменить Джеко в «Роме»

Капитан «Ромы» Эдина Джеко в это межсезонье может пополнить состав «Ювентуса».

Как сообщает Football Italia, в случае ухода 34-летнего боснийца «Рома» намерена оформить трансфер польского форварда «Наполи» Аркадиуша Милика, который отказался продлевать контракт с неаполитанским клубом ради перехода в «Ювентус».

Как отмечает издание, затянувшиеся переговоры с туринской командой и интерес «Ромы» к польскому футболисту могут привести к тому, что бывший нападающий «Аякса» станет заменой Джеко в римском клубе.

Ранее новый главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло назвал Джеко приоритетной целью туринского клуба на трансферном рынке.

источник: Football Italia
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