Милик может заменить Джеко в «Роме»

Как сообщает Football Italia, в случае ухода 34-летнего боснийца «Рома» намерена оформить трансфер польского форварда «Наполи» Аркадиуша Милика, который отказался продлевать контракт с неаполитанским клубом ради перехода в «Ювентус».

Как отмечает издание, затянувшиеся переговоры с туринской командой и интерес «Ромы» к польскому футболисту могут привести к тому, что бывший нападающий «Аякса» станет заменой Джеко в римском клубе.

Ранее новый главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло назвал Джеко приоритетной целью туринского клуба на трансферном рынке.