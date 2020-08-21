Игорь Ефремов: Решение «Иртыша» играть со «Спартаком-2» без зрителей стало неприятным сюрпризом

- Действующие на данный момент в Московской области правила позволяют омскому клубу допустить на матчи болельщиков, поэтому для нас тот факт, что «Иртыш» самостоятельно согласовал с полицией проведение матча со «Спартаком-2» без зрителей, стал неприятным сюрпризом. Потому что ранее руководители клуба заверяли нас, что зрители будут допущены. Такое положение вещей лигу абсолютно не удовлетворяет, и об этом мы уже проинформировали «Иртыш», - приводит слова Ефремова ТАСС.

Добавим, что матч состоится 22 августа в подмосковном Домодедове и начнется в 17:00 по московскому времени.