Павел Худяков: Любой положительный результат с «Зенитом» будет радостным событием для «Тамбова»

- Когда играешь с чемпионом страны, ребят лишний раз мотивировать не нужно. Соперник очень силен, он не просто так взял золотые медали в прошлом сезоне. Думаю, нам будет очень тяжело. Любой положительный результат в игре с «Зенитом» будет очень радостным событием для нас, - передает слова Худякова «РИА Новости».

Встреча между «Зенитом» и «Тамбовом» состоится 22 августа в Санкт-Петербурге и начнется в 18:00 по московскому времени.

Добавим, что после трех туров «Зенит», одержав три победу, возглавляет турнирную таблицу российской премьер-лиги, «Тамбов» с тремя очками располагается на 11-й строчке.