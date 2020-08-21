Отборочный матч Лиги чемпионов «Клаксвик» - «Слован» отменен из-за коронавируса

«Мы приложили все усилия, чтобы матч состоялся. Однако здесь важно подчеркнуть, что УЕФА отменил матч, но еще не решил, что будет дальше. Мы ждем дальнейших шагов от УЕФА, о которых должны сообщить нам в ближайшие часы. Пока матч официально отменен. Еще раз подчеркнем, что мы выполнили все, что требует медицинский протокол УЕФА, и у нас было достаточно игроков с отрицательными тестами, готовых сыграть в матче. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше, - заявил генеральный директор «Слована» Иван Кмотрик-младший.

Отмечается, что словацкий клуб сегодня вылетит обратно в Словакию.

«Руководство клуба продолжает оставаться на связи с УЕФА. Мы будем публиковать любую новую информацию на нашем сайте. Прошу вашего понимания и терпения, потому что при общении с УЕФА мы не можем публиковать слухи», - говорится в заявлении пресс-службы «Слована».

Добавим, что встреча должна была пройти в пятницу, начало матча было запланировано в 19:00 по московскому времени.