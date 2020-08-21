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21 августа 21:06

Отборочный матч Лиги чемпионов «Клаксвик» - «Слован» отменен из-за коронавируса

Встреча Лиги чемпионов между «Клаксвиком» с Фарерских островов и «Слованом» из Братиславы официально отменена по решению УЕФА.

«Мы приложили все усилия, чтобы матч состоялся. Однако здесь важно подчеркнуть, что УЕФА отменил матч, но еще не решил, что будет дальше. Мы ждем дальнейших шагов от УЕФА, о которых должны сообщить нам в ближайшие часы. Пока матч официально отменен. Еще раз подчеркнем, что мы выполнили все, что требует медицинский протокол УЕФА, и у нас было достаточно игроков с отрицательными тестами, готовых сыграть в матче. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше, - заявил генеральный директор «Слована» Иван Кмотрик-младший.

Отмечается, что словацкий клуб сегодня вылетит обратно в Словакию.

«Руководство клуба продолжает оставаться на связи с УЕФА. Мы будем публиковать любую новую информацию на нашем сайте. Прошу вашего понимания и терпения, потому что при общении с УЕФА мы не можем публиковать слухи», - говорится в заявлении пресс-службы «Слована».

Добавим, что встреча должна была пройти в пятницу, начало матча было запланировано в 19:00 по московскому времени.

источник: ФК «Слован» (Братислава)
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