«Динамо-Брест» на своем поле проиграло «Белшине»

Матч 22-го тура чемпионата белорусской высшей лиги «Динамо-Брест» – «Белшина» завершился со счетом 1:2.

Полузащитник гостей Дмитрий Рекиш открыл счет на 41-й минуте, на что прошлогодний чемпион ответил голом Романа Юзепчука на 53-й. Тем не менее, «Белшина» одержала победу благодаря точному удару Леонида Ковеля на 60-й.

«Динамо-Брест» занимает девятое место, набрав 29 очков в 20 матчах.

«Белшина», одержав три победы подряд, набрала 19 очков и поднялась на 14-ю строчку таблицы.

В следующем туре 12 сентября «Динамо-Брест» сыграет на выезде с минским «Динамо», а «Белшина» 13 сентября примет «Ислочь».