Футболистам «Рубина» пришлось добираться в отель на такси, поскольку ЦСКА не предоставил автобус

Делегация «Рубина» сегодня вечером прилетела в Москву, где завтра сыграет с ЦСКА.

«БИЗНЕС Online» сообщает, что по прилету в столицу казанскую команду не встретил автобус, который должна была предоставить московский клуб.

В результате тренерам и футболистам «Рубина» пришлось добираться в отель на такси, поделившись на группы.

Вот, что заявили в пресс-службе казанского клуба:

«В 18:07 мы прилетел в Москву, но автобуса не было. Мы позвонили водителю, который должен был встретить команду. Он сказал, что опаздывает и все еще едет. Было решено ехать на такси. Водитель в итоге приехал в аэропорт только спустя час после нашего прилета».