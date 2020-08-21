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21 августа 23:24
автор: Виктор Шарафудинов

Футболистам «Рубина» пришлось добираться в отель на такси, поскольку ЦСКА не предоставил автобус

Команда Леонида Слуцкого в субботу 22 августа сыграет на выезде с армейцами в рамках 4-го тура чемпионата России.

Делегация «Рубина» сегодня вечером прилетела в Москву, где завтра сыграет с ЦСКА.

«БИЗНЕС Online» сообщает, что по прилету в столицу казанскую команду не встретил автобус, который должна была предоставить московский клуб.

В результате тренерам и футболистам «Рубина» пришлось добираться в отель на такси, поделившись на группы.

Вот, что заявили в пресс-службе казанского клуба:

«В 18:07 мы прилетел в Москву, но автобуса не было. Мы позвонили водителю, который должен был встретить команду. Он сказал, что опаздывает и все еще едет. Было решено ехать на такси. Водитель в итоге приехал в аэропорт только спустя час после нашего прилета».

Медицинский регламент РПЛ рекомендует перемещение команд на клубных автобусах, которые гостевой команде должна предоставлять принимающая сторона.

Матч 4-го тура ЦСКА – «Рубин» состоится завтра 22 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.

Армейцы занимают пятое место, набрав шесть очков в трех матчах, а команда Слуцкого занимает 13-ю строчку с одним очком.

источник: «БИЗНЕС Online»
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Футболистам «Рубина» пришлось добираться в отель на такси, поскольку ЦСКА не предоставил автобус
Команда Леонида Слуцкого в субботу 22 августа сыграет на выезде с армейцами в рамках 4-го тура чемпионата России.
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