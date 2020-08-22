Хесус Навас: Лопетеги работает 24 часа в сутки. Он выжал из игроков «Севильи» лучшее

Капитан «Севильи» Хесус Навас прокомментировал победу своей команды в финале Лиги Европы против миланского «Интера».

«Севилья» заслужила эту победу, – отметил Навас в интервью Sky Italia. – Мы сражались весь год, переживали трудную ситуацию, как все, день за днем. Болельщики этого заслужили, те, кто любит футбол, как и мы. Возможность поднять трофей в качестве капитана команды, много значит для меня, для моих друзей, которых больше с нами нет, таких как Хосе Антонио Рейес. Лопетеги работает 24 часа в сутки. Он выжал из нас лучшее».

Хулен Лопетеги возглавил «Севилью» в июне прошлого года. Ранее он не выигрывал трофеи на клубном уровне в качестве тренера.