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22 августа 01:15
автор: Виктор Шарафудинов

Лопетеги посвятил победу «Севильи» в Лиге Европы памяти Пуэрты и Рейеса

В финале испанский клуб обыграл миланский «Интер».

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги посвятил победу своей команды в Лиге Европы памяти ушедших из жизни футболистов испанского клуба Антонио Пуэрты и Хосе Антонио Рейеса.

«Меня переполняют эмоции, поскольку мы приложили немало труда и заслужили эту победу над такой фантастической командой, как «Интер», – цитирует слова Лопетеги официальный сайт УЕФА. – Мы счастливы и довольны своей работой за последние три месяца.

У нас отличная команда. Футболисты верят в то, что они делают. Даже если бы мы не победили, я бы все равно любил этих ребят. Мы увезем трофей домой, и мы всегда верили в успех. Как говорится в нашем гимне, эта команда никогда не сдается.

Надеюсь, что наши болельщики смогут как следует отпраздновать эту победу, но в нынешних условиях нужно соблюдать осторожность.

Эта победа для Рейеса, для Антонио Пуэрты и для всех тех, кого больше нет с нами».

Пэурта, будучи игроком «Севильи», умер в 2007 году в возрасте 23 лет. Во время игры чемпионата Испании против «Хетафе» у него случился сердечный приступ.

Бывший полузащитник «Севильи» Хосе Антонио Рейес в июне прошлого года погиб в результате автомобильной аварии в возрасте 35 лет.

источник: UEFA (УЕФА)
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