Лопетеги посвятил победу «Севильи» в Лиге Европы памяти Пуэрты и Рейеса

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги посвятил победу своей команды в Лиге Европы памяти ушедших из жизни футболистов испанского клуба Антонио Пуэрты и Хосе Антонио Рейеса.

«Меня переполняют эмоции, поскольку мы приложили немало труда и заслужили эту победу над такой фантастической командой, как «Интер», – цитирует слова Лопетеги официальный сайт УЕФА. – Мы счастливы и довольны своей работой за последние три месяца.

У нас отличная команда. Футболисты верят в то, что они делают. Даже если бы мы не победили, я бы все равно любил этих ребят. Мы увезем трофей домой, и мы всегда верили в успех. Как говорится в нашем гимне, эта команда никогда не сдается.

Надеюсь, что наши болельщики смогут как следует отпраздновать эту победу, но в нынешних условиях нужно соблюдать осторожность.

Эта победа для Рейеса, для Антонио Пуэрты и для всех тех, кого больше нет с нами».

«This is for Reyes, Antonio Puerta, and all of those who are no longer with us...» ❤️



