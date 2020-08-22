Конте не уверен в том, что продолжит тренировать «Интер»

Антонио Конте пообщался с журналистами после финального матча Лиги Европы, в котором «Интер», открыв счет, уступил «Севилье» с результатом 2:3.

«Игра получилась очень тяжелой, – отметил Конте в интервью Sky Sport Italia. – Шансы были равными, и во втором тайме любая случайность могла повлиять на исход игры. У нас была возможность добиться победы, но все решил неудачный рикошет от Ромелу Лукаку.

Теперь мы вернемся в Милан. Возьмем два-три выходных дня, а затем встретимся с холодными головами. Нужно проанализировать весь сезон и спокойно все оценить. Нужно попытаться спланировать будущее «Интера». И не важно будет это будущее со мной или без меня.

Я не знаю, что будут дальше. Нужно немного отдохнуть и принять оптимальное решение в интересах «Интера». Нет абсолютно никакой горечи. Было чудесно тренировать «Интер», и я хочу поблагодарить владельцев клуба за эту великолепную возможность».

Бывший главный тренер «Ювентуса», сборной Италии и «Челси» Конте возглавил миланскую команду в прошлом году. В чемпионате серии А «Интер» под его руководством занял второе место и завоевал право сыграть на групповой стадии Лиги чемпионов.