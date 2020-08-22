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22 августа 06:46
автор: Артур Гичунцев

Де Йонг, Навас и Банега претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы

Также в списке оказался Жюль Кунде.

УЕФА опубликовал имена футболистов, претендующих на звание игрока недели в Лиге Европы.

Накануне, 21 августа «Севилья» обыграла «Интер» (3:2) в финале и выиграла трофей в шестой раз в своей истории.

Отмечается, что список номинантов составили исключительно игроки испанского клуба, а именно: Люк де Йонг, Эвер Банега, Хесус Навас и Жюль Кунде.

В решающем поединке голландец оформил дубль, а Навас и Банега отдали по голевому пасу. Что касается Конде, то он делал передачи с точностью 92% и оформил четыре выноса.

Добавим, что победитель определится по итогам голосования, которое проходит на сайте УЕФА.

источник: UEFA (УЕФА)
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Де Йонг, Навас и Банега претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы
Также в списке оказался Жюль Кунде.
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