Де Йонг, Навас и Банега претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы

УЕФА опубликовал имена футболистов, претендующих на звание игрока недели в Лиге Европы.

Накануне, 21 августа «Севилья» обыграла «Интер» (3:2) в финале и выиграла трофей в шестой раз в своей истории.

Отмечается, что список номинантов составили исключительно игроки испанского клуба, а именно: Люк де Йонг, Эвер Банега, Хесус Навас и Жюль Кунде.

В решающем поединке голландец оформил дубль, а Навас и Банега отдали по голевому пасу. Что касается Конде, то он делал передачи с точностью 92% и оформил четыре выноса.

Добавим, что победитель определится по итогам голосования, которое проходит на сайте УЕФА.