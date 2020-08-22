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22 августа 08:16
автор: Артур Гичунцев

Самедов считает, что «Спартак» не сможет занять место в тройке лучших команд РПЛ

Также он заявил, что ему не нравится нынешний состав красно-белых.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов считает, что московский клуб не сможет выиграть место в первой тройке РПЛ по итогам текущего сезона.

– Тебе нравится подбор игроков в нынешнем «Спартаке»?
– Нет.

– А они в тройке будут в этом году?
– Нет.

– А «Локомотив» при Николиче сильно поменялся?
– В лучшую сторону. Однозначно. Мне кажется, они посильнее стали именно в атаке играть, Миранчук стал лучше играть – прибавил. Небольшая разница, вроде плюс-минус тоже самое, но мне кажется, что они будут становиться сильнее и лучше, сказал Самедов в эфире передачи «Коммент.Шоу» на YouTube.

Добавим, что 23 августа «Спартак» примет «Локомотив» в четвертом туре РПЛ. Встреча стартует в 19.00 мск.

источник: «Советский спорт»
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Самедов считает, что «Спартак» не сможет занять место в тройке лучших команд РПЛ
Также он заявил, что ему не нравится нынешний состав красно-белых.
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