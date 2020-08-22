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22 августа 09:48
автор: Артур Гичунцев

Суарес – об уходе из «Барселоны»: Если в клубе решили расстаться – никаких проблем

Ранее сообщалось, «Аякс» предложил за его трансфер 15 млн евро.

Форвард «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал слухи о желании клуба продать его в это межсезонье.

«Я выступаю здесь шесть лет и считаю, что заслужил уважения. Если в клубе решили расстаться со мной – никаких проблем. Впрочем, никто из руководства не говорил мне об этом.

Уверен, что смогу принести пользу команде. Надеюсь, продолжить выступления за «Барселону».

Разговор с Куманом? Нет, я еще не общался с новым тренером», – цитирует 33-летнего форварда El Pais.

Добавим, что в минувшем сезоне чемпионата Испании Суарес отыграл 28 матчей, забил 16 голов и отдал восемь голевых передач.

источник: «Советский спорт»
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Суарес – об уходе из «Барселоны»: Если в клубе решили расстаться – никаких проблем
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