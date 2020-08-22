Евсеев – о матче с «Ростовом»: Соперника знаем, ждем давление

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев дал комментарий перед матчем против «Ростова» в четвертом туре РПЛ.

«Заканчиваем подготовку к «Ростову». В основном, занимаемся восстановлением. И теорией. В таком режиме живем не первую неделю, поэтому новшеств нет, все привычно и знакомо.

Соперника знаем, ждем хорошую игру, ждем давление. Но главное, что все футболисты «Уфы» в строю, все готовы играть. Знают, что рассчитываю на каждого.

Республика от матча со «Спартаком» отошла, атмосфера в Уфе спокойная, но завтра «Нефтяник» снова пошумит. Тем более что погода футбольная. Дождит, был даже туман. Лето заканчивается, до холодов еще далеко, так что комфортно всем: и футболистам, и болельщикам», – написал Евсеев в соцсети.