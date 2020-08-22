«Наполи» рассчитывает усилиться защитником «Шахтера» Матвиенко

Как сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы, руководство неаполитанского клуба ведет переговоры по приобретению 24-летнего украинца. Помимо итальянской команды, в игроке заинтересован новичок Английской Премьер-лиги – «Лидс».

23-летний Матвиенко выступает за «Шахтер» с июля 2017 года. Вместе с командой он трижды становился чемпионом Украины. Ранее он играл в таких командах, как «Ворскла» и «Карпаты».

В этом сезоне на его счету 39 матчей, в которых он отметился голом и передачей. За сборную Украины он провел 26 поединков.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в четыре миллиона евро.