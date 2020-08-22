Эсекьель Понсе: Российский футбол не уступает ведущим европейским лигам

Форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе дал интервью клубной пресс-службе.

В частности, он оценил уровень чемпионата РПЛ, а также рассказал о своей жизни в столице.

«Российский футбол, особенно в дерби, ни по атмосфере, ни по уровню игры не уступает ведущим европейским лигам.

Если говорить про быт, то все жалуются на пробки, но сейчас я живу ближе к стадиону и не трачу много времени на дорогу. Вот к дорожным указателям на кириллице не привык. Иногда они приводили меня непонятно куда», – сказал аргентинец.