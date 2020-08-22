Антон Шунин: Сейчас «Арсеналу» очень нужны очки – особенно при своих болельщиках

– Это будет сложный выезд. Во-первых, потому что матчи идут через два дня на третий – нужно хорошо восстановиться и успеть подготовиться. Во-вторых, игры в Туле в принципе всегда складываются непросто, а сейчас «Арсеналу» нужны очки – особенно при своих болельщиках. Но мы приедем с мыслями только о победе, – цитирует Шунина пресс-служба москвичей.

Отметим, что после трех туров подопечные Кирилла Новикова занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, одержав две победы над «Уралом» (2:0) и «Ростовом» (2:0) и сыграв вничью с «Ротором» (0:0). Московский клуб остается единственной командой, кто еще не пропустил голов в свои ворота в новом сезоне.

Матч четвертого тура с «Арсеналом» состоится сегодня, 22 августа. Начало встречи – в 17:30 по московскому времени.