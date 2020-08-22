Эсекьель Понсе: Самый красивый гол за «Спартак» я забил «Локомотиву»

Форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе дал комментарий перед матчем против «Локомотива» в четвертом туре РПЛ.

«Приятно вспоминать гол в прошлогодней встрече, когда мы выиграли 3:0. Во-первых, это пока мой самый красивый мяч за «Спартак»: получилось перекинуть вратаря левой ногой, хотя я правша.

А как мы радовались всей командой! Такие эмоции не забыть. Хотелось бы пережить подобное снова», – сказал Понсе.

В текущем сезоне РПЛ аргентинец провел три матча и забил два гола.