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22 августа 11:30
автор: Артур Гичунцев

Эсекьель Понсе: Самый красивый гол за «Спартак» я забил «Локомотиву»

23 августа команды проведут матч в четвертом туре РПЛ. Он стартует в 19.00 мск.

Форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе дал комментарий перед матчем против «Локомотива» в четвертом туре РПЛ.

«Приятно вспоминать гол в прошлогодней встрече, когда мы выиграли 3:0. Во-первых, это пока мой самый красивый мяч за «Спартак»: получилось перекинуть вратаря левой ногой, хотя я правша.

А как мы радовались всей командой! Такие эмоции не забыть. Хотелось бы пережить подобное снова», – сказал Понсе.

В текущем сезоне РПЛ аргентинец провел три матча и забил два гола.

источник: ФК «Спартак»
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