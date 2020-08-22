«Эвертон» и «Аталанта» присоединились к «Интеру» в борьбе за Флоренци

Согласно данным Calcio Mercato, 29-летним итальянцем интересуются «Эвертон» и «Аталанта». Ближе всего к приобретению футболиста находится «Интер». Сумма трансфера может составить около 16 миллионов евро.

Напомним, что минувшей зимой игрок на правах аренды перешел в «Валенсию» – на его счету 14 матчей, в которых он заработал одну желтую карточку.

Флоренци является воспитанником академии «Ромы» – в общей сложности он принял участие в 275 матчах команды, забив 28 мячей и отдав 32 результативные передачи.

За сборную Италии защитник отыграл 35 встреч (2 гола).