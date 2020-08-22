Слимани близок к переходу в «Ренн»

По информации Telefoot, 32-летним алжирцем желает усилиться «Ренн», вышедший в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Отмечается, что стороны близки к завершению сделки по игроку.

Напомним, что весь прошлый сезон игрок провел в аренде в «Монако» – на его счету 19 матчей, в которых он забил девять голов и отдал семь ассистов.

Минувшей зимой форвардом интересовались такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Астон Вилла».

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 6,5 миллионов евро.