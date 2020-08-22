«Всему есть предел». Конте заявил о возможном уходе из «Интера»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте задумался об уходе из клуба.

«Настало время сделать выбор между профессиональной деятельностью и личной жизнью. Всему есть предел.

Мы проведем встречу с руководством и постараемся найти лучшее решение», – приводит слова Конте источник, ссылаясь на Sky Sport Italia.

По информации прессы, тренер недоволен поведением руководства. Он считает, что инцидент с письмом не должен был просочиться в прессу. Также специалист расстроен отсутствием поддержки со стороны клуба в непростое время.

Добавим, что в минувшем сезоне итальянец помог команде занять второе место в серии А и выйти в финал Лиги Европы.