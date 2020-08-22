«Ньюкасл» хочет подписать Рэмзи и сделать его самым высокооплачиваемым игроком клуба

Как сообщает The Sun, руководство «сорок» хочет усилиться 29-летним валлийцем в летнее трансферное окно и готово его сделать самым высокооплачиваемым игроком команды.

Сам футболист согласен вернуться в Английскую Премьер-лигу, где выступал на протяжении 11 лет в «Арсенале». Но игрок хочет зарабатывать в новом клубе около 400 тысяч фунтов в неделю – примерно столько он получает сейчас в «Ювентусе».

Рэмзи присоединился к туринскому клубу прошлым летом, подписав четырехлетний контракт. Он провел 35 поединков, отметившись четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. Его стоимость на портале Transfermarkt – 28 миллионов евро.