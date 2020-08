Мэттью Лонгстафф продлил контракт с «Ньюкаслом»

Отмечается, что новое соглашение 20-летнего англичанина будет рассчитано до конца июня 2022 года.

– Я рад, что подписал новый контракт с командой. Это заняло немного больше времени, чем я ожидал. Теперь не могу дождаться, чтобы вернуться к игре на полном «Сент-Джеймс Парке», – цитирует полузащитника пресс-служба «сорок».

Лонгстафф является воспитанником академии «Ньюкасла». В минувшем сезоне он принял участие в 16 матчах, сделав три ассиста.

Отметим, что Мэттью выступает в команде вместе со своим родным братом – Шоном.

🤝 He's here to stay!#NUFC are delighted to confirm that @mattylobby48 has signed a new deal with the club. ⚫️⚪️