«Урал» – «Краснодар». Стартовые составы команд

«Урал» и «Краснодар» объявили составы на матч четвертого тура РПЛ.
«Урал»: Помазун, Кулаков, Рыков, Герасимов, Калинин, Подберезкин, Егорычев, Августиняк, Мишкич, Бикфалви, Панюков.
Запасные: Годзюр, Золотов, Бавин, Емельянов, Ефремов, Магомадов, Шаболин, Гусейнов, Караев.
🧡🖤 Наш состав на матч #УралКраснодар pic.twitter.com/gZEd7ITo5V— ФК Урал (@FCURAL) August 22, 2020
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Мартынович, Кайо, Смольников, Газинский, Олссон, Кутовой, Уткин, Сулейманов, Берг.
Запасные: Синицын, Городов, Сорокин, Петров, Камболов, Мацукатов, Вилена, Классон.
💣 Максим Кутовой сегодня дебютирует в стартовом составе 💪🏻✊🏻— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 22, 2020
В запасе: Синицын (В), Городов (В), Сорокин, Петров, Вильена, Камболов, Мацукатов, Классон.#УралКраснодар #ВпередБыки pic.twitter.com/yynuYUC8wf
Отметим, что после трех туров краснодарский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав шесть очков. «Урал» идет на 12-й строчке (2 очка).