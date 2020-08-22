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22 августа 13:05
автор: Владислав Корегин

«Урал» – «Краснодар». Стартовые составы команд

Матч состоится сегодня в Екатеринбурге в 14:00 по московскому времени.

«Урал» и «Краснодар» объявили составы на матч четвертого тура РПЛ.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Рыков, Герасимов, Калинин, Подберезкин, Егорычев, Августиняк, Мишкич, Бикфалви, Панюков.
Запасные: Годзюр, Золотов, Бавин, Емельянов, Ефремов, Магомадов, Шаболин, Гусейнов, Караев.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Мартынович, Кайо, Смольников, Газинский, Олссон, Кутовой, Уткин, Сулейманов, Берг.
Запасные: Синицын, Городов, Сорокин, Петров, Камболов, Мацукатов, Вилена, Классон.

Отметим, что после трех туров краснодарский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав шесть очков. «Урал» идет на 12-й строчке (2 очка).

источник: «Советский спорт»
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