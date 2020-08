Отмечается, что 28-летний англичанин подписал соглашение до конца июня 2025 года.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Челси».

Данк выступает за «Брайтон» с июля 2010 года. В минувшем сезоне на его счету 36 матчей, в которых он забил три гола и отдал три результативных передачи. Команда завершила сезон-2019/2020 на 15-м месте, набрав 41 очко.

🎶 From Withdean to Wembley!



😍 It's a new five-year deal for Dunky!#BHAFC 🔵⚪️