Вратарь «Бенфики» Злобин перешел в «Фамаликан»

Отмечается, что 23-летний игрок подписал с командой пятилетнее соглашение.

– Я с нетерпением жду начала нового сезона. Проект, представленный командой, был очень интересным, и поэтому я чувствую себя готовым помочь новому для себя клубу в достижении целей, – сказал Злобин.

Напомним, что российский вратарь оказался в Португалии осенью 2015 года, перейдя из ЦСКА в «Лейрию». В 2016-м он перешел в молодежку «Бенфики». За основную команду Иван провел семь матчей, пропустив семь голов и отстояв два раза «на ноль».

Минувший сезон чемпионата Португалии «Фамаликан» завершил на шестом месте в турнирной таблице.