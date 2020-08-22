Камавинга продолжит выступать за «Ренн» в следующем сезоне

– У меня еще два года по контракту. Я собираюсь продолжить свои выступления за «Ренн» в новом сезоне, – цитирует Камавингу Goal.com.

Напомним, что предметный интерес к 17-летнему французу проявляли «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».

Камавинга дебютировал за взрослую команду «Ренна» в марте 2019 года в игре против «Анже» (3:3). В минувшем сезоне на его счету 36 матчей, в которых он забил один гол и отдал два ассиста. Контракт игрока с командой действует до 30 июня 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 37,5 миллионов евро.