Дубль Вотинова принес брянскому «Динамо» гостевую победу над «Томью»

Героем встречи стал нападающий гостей Максим Вотинов, ставший автором дубля в ворота голкипера томской команды Дениса Вавилина. Игрок забил на 7-й и 86-й минутах игры.

Отметим, что на 84-й минуте прямую красную карточку получил защитник хозяев Сергей Бугриев.

Таким образом, брянская команда одержала третью победу в сезоне и поднялась на шестое место в турнирной таблице, набрав девять очков. «Томь» остается на последней, 22-й строчке (1 очко).

В следующем туре оба коллектива проведут домашние матчи – «Динамо» сыграет с «Иртышом», а «Томь» примет у себя «Нефтехимик».

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5-й тур