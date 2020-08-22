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22 августа 14:55
автор: Владислав Корегин

Дубль Вотинова принес брянскому «Динамо» гостевую победу над «Томью»

Футболисты брянского «Динамо» одержали победу над «Томью» (2:0) в матче пятого тура Футбольной национальной лиги.

Героем встречи стал нападающий гостей Максим Вотинов, ставший автором дубля в ворота голкипера томской команды Дениса Вавилина. Игрок забил на 7-й и 86-й минутах игры.

Отметим, что на 84-й минуте прямую красную карточку получил защитник хозяев Сергей Бугриев.

Таким образом, брянская команда одержала третью победу в сезоне и поднялась на шестое место в турнирной таблице, набрав девять очков. «Томь» остается на последней, 22-й строчке (1 очко).

В следующем туре оба коллектива проведут домашние матчи – «Динамо» сыграет с «Иртышом», а «Томь» примет у себя «Нефтехимик».

ФНЛ
5-й тур

«Томь» (Томск) – «Динамо» (Брянск) – 0:2 (0:1)
Голы: Вотинов, 7, 86.

Удаление: Бугриев, 84.

источник: «Советский спорт»
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