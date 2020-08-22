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22 августа 16:09
автор: Владислав Корегин

Дмитрий Кузнецов: ЦСКА сразу стало сложнее играть после травмы Чалова

Бывший тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов – поделился ожиданиями о матче четвертого тура РПЛ, в котором казанский клуб сыграет с ЦСКА.

– Сейчас ЦСКА будет фаворитом встречи. Тем более после поражения от «Зенита» надо побеждать. Но и «Рубин» – крепкий орешек и окажет сопротивление. Будет интересная игра.

Красно-синие в какой-то мере зависимы от Влашича, но в целом у них хорошая средняя линия. Сложнее с атакой, где надо, чтобы уже проявляли себя нападающие. Но мы видим: как травмировался Чалов сразу стало сложнее, – цитируют Кузнецова «Известия».

Напомним, что ЦСКА встретится с «Рубином» сегодня, 22 августа. Начало встречи – в 20:00 по московскому времени.

После трех туров подопечные Виктора Гончаренко занимают пятое место в турнирной таблице, набрав шесть очков. Что касается казанского клуба, то с одним очком они идут на 13-й позиции.

источник: «Известия»
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