«Арсенал» - «Динамо». Стартовые составы команд

«Арсенал» (Тула): Нигматуллин, Комбаров, Бурлак, Сокол, Бауэр, Лесовой, Чаушич, Э. Кангва, К. Кангва, Ковалев, Луценко.

Запасные: Шамов, Григалава, Хагуш, Довбня, Горбатенко, Ткачёв, Пантелеев, Хлусевич, Костадинов, Громыко, Аджоев, Минаев.

«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Каборе, Фомин, Шиманьски, Филипп, Комличенко, Нжи.

Запасные: Лещук, Плиев, Морозов, Шунич, Терехов, Грулёв, Карапузов, Москвичев, Моро, Игбун.

Матч состоится в Туле на стадионе «Арсенал» и начнется в 17:30 по московскому времени, судить встречу будет бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.