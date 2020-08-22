ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
22 августа 16:32

«Арсенал» - «Динамо». Стартовые составы команд

«Арсенал» и «Динамо» определились со стартовыми составами команд на матч четвертого тура чемпионата России.

«Арсенал» (Тула): Нигматуллин, Комбаров, Бурлак, Сокол, Бауэр, Лесовой, Чаушич, Э. Кангва, К. Кангва, Ковалев, Луценко.

Запасные: Шамов, Григалава, Хагуш, Довбня, Горбатенко, Ткачёв, Пантелеев, Хлусевич, Костадинов, Громыко, Аджоев, Минаев.

«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Каборе, Фомин, Шиманьски, Филипп, Комличенко, Нжи.

Запасные: Лещук, Плиев, Морозов, Шунич, Терехов, Грулёв, Карапузов, Москвичев, Моро, Игбун.

Матч состоится в Туле на стадионе «Арсенал» и начнется в 17:30 по московскому времени, судить встречу будет бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.

Добавим, что после трех туров «Динамо», набрав семь очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, а «Арсенал», имея в активе одно очко, расположился на 14-м месте.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Евгения Медведева: о фигурном катании, перспективах стать актрисой и боязни высотыКамила Валиева будет участвовать в прокатах среди взрослых«Лейпциг» вышел в полуфинал Лиги чемпионовТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаМедсестры массово разделись в знак протеста
Мурад Мусаев: В игре с «Уралом» мы не показали достаточной жесткости и цепкости
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча четвертого тура РПЛ с «Уралом» (0:1).
22.08.2020 17:29
Футбол
автор: Владислав Корегин
Сократис может перейти в «Наполи»
Центральный защитник «Арсенала» Сократис Папастатопулос может переехать в Италию.
22.08.2020 17:19
Футбол
автор: Владислав Корегин
У Набабкина диагностирован разрыв крестообразной связки правого колена
Защитник ЦСКА прошел медицинское обследование
22.08.2020 17:09
Футбол
Григорий Иванов – об игре Помазуна с «Краснодаром»: Выдавать такие матчи – его работа
Президент «Урала» Григорий Иванов отметил вклад голкипера команды Ильи Помазуна в победу над «Краснодаром» (1:0) в матче четвертого тура Российской Премьер-лиги.
22.08.2020 17:07
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Зенит» - «Тамбов». Стартовые составы команд
«Зенит» и «Тамбов» определились со стартовыми составами команд на матч четвертого тура чемпионата России.
22.08.2020 17:03
Футбол
«Акрон» минимально победил «Краснодар-2»
Матч пятого тура Футбольной национальной лиги «Акрон» – «Краснодар-2» завершился победой тольяттинского клуба со счетом 1:0.
22.08.2020 16:52
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Арсенал» - «Динамо». Стартовые составы команд
«Арсенал» и «Динамо» определились со стартовыми составами команд на матч четвертого тура чемпионата России.
22.08.2020 16:32
Футбол
Помазун признан лучшим игроком матча «Урал» – «Краснодар»
Голкипер «Урала» Илья Помазун стал лучшим игроком матча четвертого тура Российской Премьер-лиги с «Краснодаром» (1:0).
22.08.2020 16:17
Футбол
автор: Владислав Корегин
Дмитрий Кузнецов: ЦСКА сразу стало сложнее играть после травмы Чалова
Бывший тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов – поделился ожиданиями о матче четвертого тура РПЛ, в котором казанский клуб сыграет с ЦСКА.
22.08.2020 16:09
Футбол
автор: Владислав Корегин
Гол Подберезкина принес «Уралу» победу над «Краснодаром»
Гол Подберезкина принес «Уралу» победу над «Краснодаром»
Футболисты «Урала» победили «Краснодар» (1:0) в стартовом матче четвертого тура Российской Премьер-лиги.
22.08.2020 15:56
Футбол
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика