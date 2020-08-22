«Зенит» - «Тамбов». Стартовые составы команд

«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Караваев, Круговой, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси, Малком.

Запасные: Васютин, Одоевский, Терентьев, Прохин, Жирков, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Ригони, Шамкин.

«Тамбов» (Тамбов): Рыжиков, Чичерин, Ойеволе, Шляков, Каплиенко, Чуперка, Карасёв, Килин, Обухов, Костюков, Карапетян.

Запасные: Чагров, Головня, Тетрашвили, Кабахидзе, Балашов, Панченко.

Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени, обслужи встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным.