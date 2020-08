Сократис может перейти в «Наполи»

Как сообщает журналист Николо Скира на своей странице в Twitter, этим летом 32-летнего грека хочет приобрести «Наполи». Отмечается, что игрок согласен перейти в неаполитанскую команду и заключить контракт на три года.

Сократис выступает за «Арсенал» с июля 2018 года. В минувшем сезоне на его счету 29 матчей, в которых он забил три гола. Контракт защитника с клубом истекает летом 2021-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в восемь миллионов евро.

