Мурад Мусаев: В игре с «Уралом» мы не показали достаточной жесткости и цепкости

– Плохо начали игру, пропустили гол из-за того, что не разобрались в простых действиях – не подобрали и не выбили мяч. В дальнейшем не показали достаточной жесткости и цепкости. Первый тайм провалили. Вторую половину начали отлично, создали два стопроцентных момента, которые не реализовали, – цитирует Мусаева «РИА Новости».

Напомним, что «Краснодар» минимально уступил «Уралу» со счетом 0:1. Единственный гол на третьей минуте забил полузащитник екатеринбуржцев Вячеслав Подберезкин.

Подопечные Мусаева с шестью очками занимают четвертое место в турнирной таблице.

В следующем туре «Краснодар» сыграет дома против ЦСКА. Встреча состоится 26 августа в 20:30 по московскому времени.