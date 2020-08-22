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«Ахмат» одержал волевую победу над «Химками»
22 августа 17:54
автор: Владислав Корегин
автор фото: РПЛ

«Ахмат» одержал волевую победу над «Химками»

Футболисты «Ахмата» победили «Химки» (2:1) в матче четвертого тура Российской Премьер-лиги.

Хозяева открыли счет в первом тайме усилиями защитника Егора Данилкина, забившего на 21-й минуте. Во второй половине встречи гости смогли переломить ход встречи, отметившись двумя забитыми мячами. Сначала форвард грозненцев Владимир Ильин реализовал 11-метровый удар, а спустя минуту полузащитник Артем Тимофеев вывел свою команду вперед.

Отметим, что на 65-й минуте полузащитник гостей Артем Полярус не смог забить с пенальти, а спустя 12 минут защитник Брайан Идову был удален за вторую желтую карточку. Еще одно удаление «Химки» заработали в добавленное ко втором тайму время – поле покинул защитник Кирилл Боженов.

«Ахмат» одержал вторую победу кряду и поднялся на четвертое место в турнирной таблице, набрав семь очков. Подмосковный клуб идет предпоследней, 15-й строчке (1 очко).

В следующем туре оба коллектива проведут гостевые встречи – грозненцы сыграют с «Локомотивом», а «Химки» – с «Арсеналом».

Чемпионат России

РПЛ
4-й тур

«Химки» (Московская область) – «Ахмат» (Грозный) – 1:2 (1:0)
Голы: Данилкин, 21 – Ильин, 73 (с пенальти). Тимофеев, 74.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Мартусевич, Корян (Алиев, 74), Трошечкин, Боженов, Ломовицкий, Полярус, Конате (Липовой, 76).

«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Семенов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Роши (Ненахов, 55), Исмаэл (Мелкадзе, 65), Харин (Бериша, 46), Ильин (А.Кадыров, 86), Понсе (Иванов, 46).

Предупреждения: Исмаэль, 3. Боженов, 16. Понсе, 36. Полярус, 39. Идову, 72. Бериша, 77. Семенов, 81. Трошечкин, 88. А.Кадыров, 90.
Удаления: Идову, 77. Боженов, 90+4.

источник: «Советский спорт»
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