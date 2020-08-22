«Ахмат» одержал волевую победу над «Химками»

Хозяева открыли счет в первом тайме усилиями защитника Егора Данилкина, забившего на 21-й минуте. Во второй половине встречи гости смогли переломить ход встречи, отметившись двумя забитыми мячами. Сначала форвард грозненцев Владимир Ильин реализовал 11-метровый удар, а спустя минуту полузащитник Артем Тимофеев вывел свою команду вперед.

Отметим, что на 65-й минуте полузащитник гостей Артем Полярус не смог забить с пенальти, а спустя 12 минут защитник Брайан Идову был удален за вторую желтую карточку. Еще одно удаление «Химки» заработали в добавленное ко втором тайму время – поле покинул защитник Кирилл Боженов.

«Ахмат» одержал вторую победу кряду и поднялся на четвертое место в турнирной таблице, набрав семь очков. Подмосковный клуб идет предпоследней, 15-й строчке (1 очко).

В следующем туре оба коллектива проведут гостевые встречи – грозненцы сыграют с «Локомотивом», а «Химки» – с «Арсеналом».

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