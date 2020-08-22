«Бенфика» в третий раз вышла в финал Юношеской лиги УЕФА, разгромив «Аякс»

Первый матч 1/2 финала Юношеской лиги УЕФА «Бенфика» – «Аякс» завершился со счетом 3:0.

Тьягу Араужу открыл счет на 42-й минуте, а затем лиссабонская команда забила амстердамцам еще дважды во втором тайме. На 75-й минуте отличился Умару Эмбалу, а на 79-й Тьягу Данташ реализовал пенальти.

Второй полуфинал «Зальцбург» – «Реал» начнется в 19:00 по московскому времени.

Все матчи турнира после рестарта проводят в швейцарском Ньоне.

«Бенфика» в прошлом дважды выходила в финал Юношеской лиги УЕФА, и в обоих случаях потерпела поражение. В 2014 году лиссабонцы уступили «Барселоне» (0:3), а в 2017-м «Зальцбургу» (1:2).