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22 августа 18:11
автор: Виктор Шарафудинов

«Бенфика» в третий раз вышла в финал Юношеской лиги УЕФА, разгромив «Аякс»

Во втором полуфинале сыграют «Зальцбург» и «Реал».

Первый матч 1/2 финала Юношеской лиги УЕФА «Бенфика» – «Аякс» завершился со счетом 3:0.

Тьягу Араужу открыл счет на 42-й минуте, а затем лиссабонская команда забила амстердамцам еще дважды во втором тайме. На 75-й минуте отличился Умару Эмбалу, а на 79-й Тьягу Данташ реализовал пенальти.

Второй полуфинал «Зальцбург» – «Реал» начнется в 19:00 по московскому времени.

Все матчи турнира после рестарта проводят в швейцарском Ньоне.

«Бенфика» в прошлом дважды выходила в финал Юношеской лиги УЕФА, и в обоих случаях потерпела поражение. В 2014 году лиссабонцы уступили «Барселоне» (0:3), а в 2017-м «Зальцбургу» (1:2).

Юношеская лига УЕФА

1/2 финала

«Бенфика» (Лиссабон, Португалия) – «Аякс» (Амстердам, Голландия) – 3:0 (1:0)

Голы: Тьягу Араужу, 42, Умару Эмбалу, 75, Тьягу Данташ, 79 (с пенальти).

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