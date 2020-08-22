«Шинник» на своем поле проиграл «Велесу»

Матч 5-го тура первенства ФНЛ «Шинник» – «Велес» завершился со счетом 1:2.

После первого тайма гости из Москвы вели в два мяча. На шестой минуте счет открыл Игорь Климов, а на 45-й отличился Артем Максименко.

На 85-й «Шинник» отквитал один мяч при помощи пенальти, который реализовал Эльдар Низамутдинов, но не смог спастись от поражения.

Безвыигрышная серия ярославской команды длится четыре тура (две ничьи и два поражения).

«Велес» с 11 очками занимает третье место, а «Шинник» находится на 17-м, имея четыре очка.