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22 августа 18:53
автор: Виктор Шарафудинов

«Шинник» на своем поле проиграл «Велесу»

Ярославская команда не может выиграть четыре тура кряду.

Матч 5-го тура первенства ФНЛ «Шинник» – «Велес» завершился со счетом 1:2.

После первого тайма гости из Москвы вели в два мяча. На шестой минуте счет открыл Игорь Климов, а на 45-й отличился Артем Максименко.

На 85-й «Шинник» отквитал один мяч при помощи пенальти, который реализовал Эльдар Низамутдинов, но не смог спастись от поражения.

Безвыигрышная серия ярославской команды длится четыре тура (две ничьи и два поражения).

«Велес» с 11 очками занимает третье место, а «Шинник» находится на 17-м, имея четыре очка.

30 августа «Шинник» сыграет на выезде со «СКА-Хабаровск», а «Велес» примет «Торпедо».

ФНЛ

5-й тур

«Шинник» (Ярославль) – «Велес» (Москва) – 1:2 (0:2)

Голы: Низамутдинов, 85 (с пенальти) – Климов, 6, Максименко, 45.

источник: «Советский спорт»
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