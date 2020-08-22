«Спартак-2» Пилипчука разгромил «Иртыш» и возглавил ФНЛ

Встреча прошла на стадионе «Авангард» в подмосковном Домодедово и завершилась со счетом 5:0 в пользу красно-белых. Счет в матче открыл немецкий полузащитник красно-белых Малькольм Баду (19-я минута), для которого гол стал первым в составе красно-белых. Также точными ударами отметились Степан Оганесян (57), Михаил Игнатов (59), дубль на свой счет записал 17-летний нападающий Владислав Шитов (74, 80), для которого встреча стала дебютной за «Спартак-2».

Отметим, что на 41-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален защитник омской команды Павел Шакуро.

После этой игры «Спартак-2» набрал 13 очков и вышел в лидеры ФНЛ, опередив «Оренбург» по разнице забитых и пропущенных мячей. «Иртыш», потерпев четвертое поражение на старте сезона, с одним очком опустился на последнее, 22-е, место в турнирной таблице первенства.

В следующем туре «Спартак-2» сыграет на своем поле против «Краснодара-2», а «Иртыш» на выезде встретится с «Динамо-Брянск».

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5-й тур