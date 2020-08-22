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22 августа 18:49

«Спартак-2» Пилипчука разгромил «Иртыш» и возглавил ФНЛ

Футболисты «Спартака-2» одержал крупную победу над «Иртышом» в гостевом матче 5-го тура ФНЛ.

Встреча прошла на стадионе «Авангард» в подмосковном Домодедово и завершилась со счетом 5:0 в пользу красно-белых. Счет в матче открыл немецкий полузащитник красно-белых Малькольм Баду (19-я минута), для которого гол стал первым в составе красно-белых. Также точными ударами отметились Степан Оганесян (57), Михаил Игнатов (59), дубль на свой счет записал 17-летний нападающий Владислав Шитов (74, 80), для которого встреча стала дебютной за «Спартак-2».

Отметим, что на 41-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален защитник омской команды Павел Шакуро.

После этой игры «Спартак-2» набрал 13 очков и вышел в лидеры ФНЛ, опередив «Оренбург» по разнице забитых и пропущенных мячей. «Иртыш», потерпев четвертое поражение на старте сезона, с одним очком опустился на последнее, 22-е, место в турнирной таблице первенства.

В следующем туре «Спартак-2» сыграет на своем поле против «Краснодара-2», а «Иртыш» на выезде встретится с «Динамо-Брянск».

ФНЛ
5-й тур

«Иртыш» (Омск) – «Спартак-2» (Москва) – 0:5 (0:1)
Голы: Баду, 19. Оганесян, 57. Игнатов, 59. Вл. Шитов, 74, 80.

источник: «Советский спорт»
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