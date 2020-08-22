«Енисей» сыграл вничью в гостях у «Текстильщика», уступая 0:2 по ходу матча

Матч 5-го тура первенства ФНЛ «Текстильщик» – «Енисей» завершился вничью 2:2.

К середине первого тайма хозяева вели 2:0. На 8-й минуте счет открыл Хызыр Аппаев, а на 22-й автором забитого мяча стал Максим Бачинский.

Гости из Красноярска спаслись от поражения благодаря точному удару Александра Ломакина на 51-й минуте и автоголу Сергея Обивалина на 75-й.

«Текстильщик» с семью очками занимает 12-е место, а «Енисей» идет на пятой строчке таблицы, набрав 10 очков.

30 августа «Текстильщик» сыграет в гостях с «Нижним Новгородом», а «Енисей» примет «Крылья Советов».