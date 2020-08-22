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22 августа 18:56
автор: Виктор Шарафудинов

«Енисей» сыграл вничью в гостях у «Текстильщика», уступая 0:2 по ходу матча

Встреча прошла в Иваново.

Матч 5-го тура первенства ФНЛ «Текстильщик» – «Енисей» завершился вничью 2:2.

К середине первого тайма хозяева вели 2:0. На 8-й минуте счет открыл Хызыр Аппаев, а на 22-й автором забитого мяча стал Максим Бачинский.

Гости из Красноярска спаслись от поражения благодаря точному удару Александра Ломакина на 51-й минуте и автоголу Сергея Обивалина на 75-й.

«Текстильщик» с семью очками занимает 12-е место, а «Енисей» идет на пятой строчке таблицы, набрав 10 очков.

30 августа «Текстильщик» сыграет в гостях с «Нижним Новгородом», а «Енисей» примет «Крылья Советов».

ФНЛ

5-й тур

«Текстильщик» (Иваново) – «Енисей» (Красноярск) – 2:2 (2:0)

Голы: Аппаев, 8, Бачинский, 22 – Ломакин, 51, Обивалин, 75 (автогол).

источник: «Советский спорт»
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