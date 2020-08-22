ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
22 августа 19:09
автор: Виктор Шарафудинов

ЦСКА и «Рубин» объявили составы на игру 4-го тура чемпионата РПЛ

Игра в Москве начнется в 20:00.

Стали известны составы московского ЦСКА и казанского «Рубина» на матч 4-го тура чемпионата России.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Васин, Магнуссон, Марио Фернандес, Марадишвили, Обляков, Щенников, Влашич, Сигурдссон, Шкурин.

Запасные: Тороп, Карпов, Котин, Тикнизян, Бийол, Кучаев, Бистрович, Гайч,

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Меркулов, Старфельт, Зуев, Абильдгор, Йевтич, С.Бакаев, Шатов, Кварацхелия, И.Игнатьев.

Запасные: Медведев, Иван Коновалов, Зотов, Бегич, Тарасов, Могилевец, Игорь Коновалов, Макаров, Самошников, Деспотович, Косарев.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Каммано стал игроком «Локомотива»Внезапно найденное чудо. Чем очаровал новый формат Лиги чемпионов«Лейпциг» вышел в полуфинал Лиги чемпионовТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаГимнастка Бирюкова показала растяжку в постели
Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Реймсом»
Главный тренер «Монако» Нико Ковач определился с заявкой команды на матч первого тура чемпионата Франции с «Реймсом».
22.08.2020 20:29
Футбол
«Торпедо» на своем поле не смогло переиграть «Балтику»
Футболисты «Торпедо» сыграли вничью с «Балтикой» в домашнем матче пятого тура первенства ФНЛ.
22.08.2020 20:20
Футбол
«Нефтехимик» разгромил «Чертаново», одержав третью победу подряд
Нижнекамская команда поднялась на пятое место в таблице первого дивизиона
22.08.2020 20:19
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Анжер» победил «Дижон» в первом туре лиги 1
«Анжер» победил «Дижон» в первом туре лиги 1
Единственный гол забил ивуариец Траоре.
22.08.2020 20:06
Футбол
автор: Антон Липкин
«Зенит» разгромил «Тамбов» в день рождения Дзюбы
«Зенит» разгромил «Тамбов» в день рождения Дзюбы
Действующий чемпион – единственная команда РПЛ, которая пока еще не потеряла ни одного очка в нынешнем сезоне.
22.08.2020 19:54
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Ростов» внес Полоза в заявку на сезон
В субботу, 22 августа, нападающий Дмитрий Полоз бы заявлен за «Ростов».
22.08.2020 19:49
Футбол
Дубль Лесового принес «Арсеналу» победу над «Динамо»
Дубль Лесового принес «Арсеналу» победу над «Динамо»
Футболисты «Арсенала» обыграли «Динамо» в домашнем матче четвертого тура чемпионата России со счетом 2:0.
22.08.2020 19:24
Футбол
«Ротор» – «Сочи». Составы команд
Встреча в Волгограде начнется в 20:00 по московскому времени.
22.08.2020 19:15
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
ЦСКА и «Рубин» объявили составы на игру 4-го тура чемпионата РПЛ
Игра в Москве начнется в 20:00.
22.08.2020 19:09
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Енисей» сыграл вничью в гостях у «Текстильщика», уступая 0:2 по ходу матча
Встреча прошла в Иваново.
22.08.2020 18:56
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика