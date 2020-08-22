ЦСКА и «Рубин» объявили составы на игру 4-го тура чемпионата РПЛ

Стали известны составы московского ЦСКА и казанского «Рубина» на матч 4-го тура чемпионата России.
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Васин, Магнуссон, Марио Фернандес, Марадишвили, Обляков, Щенников, Влашич, Сигурдссон, Шкурин.
Запасные: Тороп, Карпов, Котин, Тикнизян, Бийол, Кучаев, Бистрович, Гайч,
«Рубин»: Дюпин, Уремович, Меркулов, Старфельт, Зуев, Абильдгор, Йевтич, С.Бакаев, Шатов, Кварацхелия, И.Игнатьев.
Запасные: Медведев, Иван Коновалов, Зотов, Бегич, Тарасов, Могилевец, Игорь Коновалов, Макаров, Самошников, Деспотович, Косарев.