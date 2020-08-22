ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Дубль Лесового принес «Арсеналу» победу над «Динамо»
22 августа 19:24

Дубль Лесового принес «Арсеналу» победу над «Динамо»

Футболисты «Арсенала» обыграли «Динамо» в домашнем матче четвертого тура чемпионата России со счетом 2:0.

В составе тульской команды дублем отметился полузащитник Даниил Лесовой (23-я и 74-я минуты).

После этой игры «Арсенал», одержавший первую победу в сезоне, набрал четыре очка и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, «Динамо», потерпевшее первое поражение в чемпионате, с семью очками опустилось на третье место.

В следующем туре «Арсенал» дома сыграет против «Химок», а «Динамо» на своем поле встретится с «Зенитом».

РПЛ
4-й тур

«Арсенал (Тула) – «Динамо» (Москва) 2:0 (1:0)
Голы: Лесовой, 23, 74, с пенальти.

«Арсенал»: Нигматуллин (Шамов, 86), Комбаров (Громыко, 51), Бурлак, Бауэр, Сокол, Лесовой, Кангва, Ковалев (Хлусевич, 51), Кангва (Аджоев, 90), Чаушич (Костадинов, 86), Луценко.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Каборе, Фомин (Моро, 58), Шиманьски (Карапузов, 46), Комличенко (Грулев, 75), Н»Жи (Игбоун, 46), Филипп (Терехов, 80).

Предупреждения: Фомин (35), Чаушич (38), Бауэр (58), Громыко (63), Кангва (65), Евгеньев (79), Грулев (84).

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Акция «Женщины в белом» направлена на развал Белоруссии - общественникЧерчесов сходил на футбол с Хабибом НурмагомедовымКамила Валиева будет участвовать в прокатах среди взрослыхТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаНевероятно красивая гимнастка РФ: Даже Макгрегор снял шляпу
Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Реймсом»
Главный тренер «Монако» Нико Ковач определился с заявкой команды на матч первого тура чемпионата Франции с «Реймсом».
22.08.2020 20:29
Футбол
«Торпедо» на своем поле не смогло переиграть «Балтику»
Футболисты «Торпедо» сыграли вничью с «Балтикой» в домашнем матче пятого тура первенства ФНЛ.
22.08.2020 20:20
Футбол
«Нефтехимик» разгромил «Чертаново», одержав третью победу подряд
Нижнекамская команда поднялась на пятое место в таблице первого дивизиона
22.08.2020 20:19
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Анжер» победил «Дижон» в первом туре лиги 1
«Анжер» победил «Дижон» в первом туре лиги 1
Единственный гол забил ивуариец Траоре.
22.08.2020 20:06
Футбол
автор: Антон Липкин
«Зенит» разгромил «Тамбов» в день рождения Дзюбы
«Зенит» разгромил «Тамбов» в день рождения Дзюбы
Действующий чемпион – единственная команда РПЛ, которая пока еще не потеряла ни одного очка в нынешнем сезоне.
22.08.2020 19:54
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Ростов» внес Полоза в заявку на сезон
В субботу, 22 августа, нападающий Дмитрий Полоз бы заявлен за «Ростов».
22.08.2020 19:49
Футбол
Дубль Лесового принес «Арсеналу» победу над «Динамо»
Дубль Лесового принес «Арсеналу» победу над «Динамо»
Футболисты «Арсенала» обыграли «Динамо» в домашнем матче четвертого тура чемпионата России со счетом 2:0.
22.08.2020 19:24
Футбол
«Ротор» – «Сочи». Составы команд
Встреча в Волгограде начнется в 20:00 по московскому времени.
22.08.2020 19:15
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
ЦСКА и «Рубин» объявили составы на игру 4-го тура чемпионата РПЛ
Игра в Москве начнется в 20:00.
22.08.2020 19:09
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Енисей» сыграл вничью в гостях у «Текстильщика», уступая 0:2 по ходу матча
Встреча прошла в Иваново.
22.08.2020 18:56
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика