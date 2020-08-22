Дубль Лесового принес «Арсеналу» победу над «Динамо»

В составе тульской команды дублем отметился полузащитник Даниил Лесовой (23-я и 74-я минуты).

После этой игры «Арсенал», одержавший первую победу в сезоне, набрал четыре очка и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, «Динамо», потерпевшее первое поражение в чемпионате, с семью очками опустилось на третье место.

В следующем туре «Арсенал» дома сыграет против «Химок», а «Динамо» на своем поле встретится с «Зенитом».

РПЛ

4-й тур

«Арсенал (Тула) – «Динамо» (Москва) – 2:0 (1:0)

Голы: Лесовой, 23, 74, с пенальти.