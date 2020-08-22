«Зенит» разгромил «Тамбов» в день рождения Дзюбы

Матч 4-го тура чемпионата России «Зенит» – «Тамбов» завершился со счетом 4:1.

В составе хозяев голы забивали Дуглас Сантос (41-я минута), Малком (47-я), Александр Ерохин (68-я) и Сердар Азмун (74-я).

На 85-й минуте счет «размочил» бывший нападающий «Динамо» Кирилл Панченко, впервые отличившись в составе «Тамбова».

Артем Дзюба, которому сегодня исполнилось 32 года, провел на поле 85 минут, но результативными действиями не отметился.

«Зенит» лидирует в чемпионате, одержав четыре победы в четырех турах и набрав 12 очков.