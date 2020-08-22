«Зенит» разгромил «Тамбов» в день рождения Дзюбы

Матч 4-го тура чемпионата России «Зенит» – «Тамбов» завершился со счетом 4:1.
В составе хозяев голы забивали Дуглас Сантос (41-я минута), Малком (47-я), Александр Ерохин (68-я) и Сердар Азмун (74-я).
На 85-й минуте счет «размочил» бывший нападающий «Динамо» Кирилл Панченко, впервые отличившись в составе «Тамбова».
Артем Дзюба, которому сегодня исполнилось 32 года, провел на поле 85 минут, но результативными действиями не отметился.
«Зенит» лидирует в чемпионате, одержав четыре победы в четырех турах и набрав 12 очков.
«Тамбов» с тремя очками занимает 13-ю строчку турнирной таблицы.
25 августа «Тамбов» примет «Сочи», а «Зенит» 26 августа сыграет на выезде с московским «Динамо».
РПЛ
4-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Тамбов» – 4:1 (1:0)
Голы: Дуглас Сантос, 41 – 1:0; Малком, 47 – 2:0; Ерохин, 68 – 3:0; Азмун, 74 – 4:0; Панченко, 85 – 4:1.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Круговой, Малком (Оздоев, 74), Барриос (Мостовой, 61), Дуглас Сантос (Ригони, 74), Дриусси (Ерохин, 60), Азмун, Дзюба (Сутормин, 86).
«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Ойеволе, Каплиенко (Головня, 73), Шляков, Костюков, Карасев (Тетрашвили, 52), Чуперка (Кобахидзе, 52), Килин, Карапетян (Балашов, 73), Обухов (Панченко, 61).
Предупреждения: Дриусси, 21 – Чичерин, 5, Кобахидзе, 65.
Судья: Панин (Дмитров).