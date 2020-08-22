«Сочи» на выезде обыграл «Ротор» и вышел на второе место в РПЛ

В составе сочинской команды голами отметились Никита Бурмистров (21-я и 59-я минуты), у волгоградского клуба отличился Камиль Муллин (52).

После этой игры «Сочи» набрал восемь очков и поднялся на второе место в турнирной таблице российской премьер-лиги, «Ротор», потерпевший третье поражение в чемпионате, с одним очком занимает последнюю строчку.

В следующем туре «Сочи» в гостях сыграет против «Тамбова», а «Ротор» на своем поле встретится со «Спартаком».

РПЛ

4-й тур

«Ротор» (Волгоград) - «Сочи» (Сочи) - 1:2 (0:1)