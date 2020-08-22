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22 августа 21:57

«Сочи» на выезде обыграл «Ротор» и вышел на второе место в РПЛ

Футболисты «Сочи» переиграли «Ротор» в выездном матче четвертого тура чемпионата России со счетом 2:1.

В составе сочинской команды голами отметились Никита Бурмистров (21-я и 59-я минуты), у волгоградского клуба отличился Камиль Муллин (52).

После этой игры «Сочи» набрал восемь очков и поднялся на второе место в турнирной таблице российской премьер-лиги, «Ротор», потерпевший третье поражение в чемпионате, с одним очком занимает последнюю строчку.

В следующем туре «Сочи» в гостях сыграет против «Тамбова», а «Ротор» на своем поле встретится со «Спартаком».

РПЛ
4-й тур

«Ротор» (Волгоград) - «Сочи» (Сочи) - 1:2 (0:1)

Голы: Муллин, 52 – Бурмистров 21, 59.

«Ротор»: Довбня, Байрыев, Степанов, Кожемякин, Пискунов (Манучарян, 77), Серченков (Султонов, 76), Алейник, Макаров, Песегов (Давиташвили, 33), Жигулев (Микелтадзе, 76), Муллин.

«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Заика, Маммана, Цаллагов, Бурмистров (Руденко, 71), Нобоа, Мевля, Жоаозиньо, Терехов, Заболотный (Миладинович, 87).

Предупреждения: Серченков (55), Нобоа (65), Микелтадзе (83), Кожемякин (90).

источник: «Советский спорт»
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«Сочи» на выезде обыграл «Ротор» и вышел на второе место в РПЛ
Футболисты «Сочи» переиграли «Ротор» в выездном матче четвертого тура чемпионата России со счетом 2:1.
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