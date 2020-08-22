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22 августа 22:15
автор: Виктор Шарафудинов

Леонид Слуцкий: «Рубин» много работал, чтобы заслужить эту удачу

Казанская команда сегодня на выезде обыграла ЦСКА, забив победный мяч на предпоследней минуте.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал выездную победу своей команды над ЦСКА (2:1 в пользу казанцев в рамках четвертого тура чемпионата России).

«Нам очень долго не везло, – отметил Слуцкий в эфире телеканала «Матч ТВ». – Причем при каких-то фатальных обстоятельствах. Сегодня удача была на нашей стороне, потому что ключевой момент встречи – это, когда Дюпин совершил двойное спасение. Понятно, что сработала старая футбольная истина, но мы тоже много работали, чтобы заслужить эту удачу.

Мы понимали, что во втором тайме мы обязаны перехватить инициативу, потому что у нас были лишние сутки на восстановление. И действительно второй тайм прошел в обоюдоострой игре. И мы подолгу контролировали мяч, и замены получились удачными. Повторю, что когда ты забиваешь такой гол в концовке, всегда есть элемент везения, но своим терпением, мастерством и правильной организацией действий мы заслужили эту победу.

У Макарова скорострельность как у Павла Буре. Он бьет очень часто из разных положений. Порой эти удары не оправданы, но в других ситуациях приводят к победе. Так случилось сегодня.

Я очень рад, что у нас такой сильный вратарь. Юра Дюпин был очень расстроен из-за того, что начало чемпионата получилось не таким хорошим, как хотелось бы, поскольку в прошлом сезоне он сыграл 13 матчей «на ноль», и это был наилучший показатель наряду с Беленовым. В этом сезоне мы пока еще ни разу «на ноль» не сыграли, но сегодняшняя игра Дюпина стоит нескольких «сухих» матчей».

«Рубин» одержал первую победу в нынешнем чемпионате и с четырьмя очками поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы.

26 августа команда Слуцкого примет «Уфу».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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