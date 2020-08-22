Томас Тухель: В финале Лиги чемпионов у «Баварии» будет небольшое преимущество

- Я считаю, что в финале Лиги чемпионов у «Баварии» будет небольшое преимущество: они привыкли участвовать в таких матчах, как этот. Однако, это превосходство не будет завтра решающим.

Под руководством Ханси Флика «Бавария» сейчас проходит через уникальный период. Это смесь молодых игроков, голодных до побед, часть этого нового поколения, которое стремится хочет оставить свой след, и опытных футболистов, желающих вновь выиграть Лигу чемпионов, - передает слова Тухеля пресс-служба УЕФА.

Добавим, что финал Лиги чемпионов состоится 23 августа на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и начнется в 22:00 по московскому времени.