Килиан Мбаппе: Странно играть в финале Лиги чемпионов при пустых трибунах

- Это по-прежнему величайший клубный турнир. Конечно, странно играть при пустых трибунах. Нам бы хотелось, чтобы наши фанаты были здесь, но знаем, что они будут болеть за нас, где бы они не находились. Так или иначе, это все еще Лига чемпионов, вы можете убедиться в этом по темпу игры. Да, трибуны пустые, но все равно на стадионе отличная атмосфера.

Вы реально можете это ощутить - все хотят выиграть соревнование. Это уникальный формат, но мы навсегда его запомним. Мы были в шоке от трагедии, связанной с пандемией. Это соревнование войдет в историю, - передает слова Мбаппе пресс-служба УЕФА.

Добавим, что финал Лиги чемпионов состоится 23 августа на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и начнется в 22:00 по московскому времени.