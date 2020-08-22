Виктор Гончаренко: Мы недостаточно надежно чувствуем себя в центре защиты

После проигранной домашней игры четвертого тура чемпионата России главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко пообщался с журналистами.

«Думаю, что в большей степени сегодня был равный матч, – цитирует слова Гончаренко «РИА Новости». – Результат всегда зависит от микроэпизодов. Если ты не забиваешь, то жди обратного. Мы недостаточно надежно чувствуем себя в центре защиты. Сначала нам нужно устранить проблемы там, а потом уже пойдет работа над строительством позиционной атаки».

ЦСКА уступил «Рубину» со счетом 1:2. Армейцы с шестью очками занимают седьмое место.

26 августа команда Гончаренко сыграет на выезде с «Краснодаром».