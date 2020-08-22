«Рома» не собирается продавать Дзаньоло этим летом

Как сообщает Calciomercato, 21-летний полузащитник в ближайшие дни должен встретиться с новым владельцем «Ромы» Дэном Фридкиным, а американский миллиардер, как ожидается, подчеркнет важность Дзаньоло для клуба в будущем.

Как отмечает издание, это плохие новости для «Ювентуса», который пытался подписать хавбека сборной Италии этим летом.

Добавим, что в минувшем сезоне Дзаньоло провел 33 матча за «Рому» во всех турнирах, записав на свой сет восемь голов и три голевых передачи.