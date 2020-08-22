Александр Хацкевич: Игрокам «Ротора» надо менять ментальность

После домашнего поражения от «Сочи» в рамках четвертого тура чемпионата России главный тренер «Ротора» Александр Хацкевича.

«Первый тайм не получился ни в обороне, ни в атаке, – цитирует пресс-конференцию белоруса «РИА Новости». – Многие ребята не привыкли к такому плотному графику. Но второй тайм показал, что есть возможности, желание и страсть, сами разберемся, почему так сыграли в первом тайме. Стандарты соперник использовал хорошо, это повлияло на итоговый результат. Ребята выкладываются на 100%, но надо менять ментальность. Надо верить в себя и играть так, как сегодня во втором тайме».

Волгоградский «Ротор» уступил дома «Сочи» с результатом 1:2. У команды Хацкевича три поражения в четырех тура. Единственное очко она набрала в выездной встрече против «Динамо» 15 августа (0:0).

26 августа «Ротор» примет «Спартак».